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Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı bölgesinde silah kazası sonucu 1 şehit

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde silah kazası sonucu 1 şehit

45 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat Bölgesinde 21 Ekim'de meydana gelen silah kazası sonucunda bir askerin ağır yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede şehit düştüğünü bildirdi.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde silah kazası sonucu 1 şehit, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat Bölgesinde 21 Ekim'de meydana gelen silah kazası sonucunda bir askerin ağır yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede şehit düştüğünü bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat Bölgesinde silah kazası sonucunda ağır yaralanan bir askerin hastanede şehit düştüğünü duyurdu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde 21 Ekim 2019 tarihinde meydana gelen silah kazası sonucu bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.


Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." İfadesine de yer verildi. - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:30 Kaynak: İHA
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