Barış pınarı harekatı bölgesinde silah kazası sonucu yaralanarak şehit olan caner selimoğlu'nun...
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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde silah kazası sonucu yaralanarak şehit olan Caner Selimoğlu'nun naaşı Kars'a getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:28 Kaynak: DHA
KARS - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde silah kazası sonucu yaralanarak şehit olan Caner Selimoğlu'nun naaşı Kars'a getirildi
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