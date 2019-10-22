Son Dakika Haberleri: Barış pınarı harekatı bölgesinde silah kazası sonucu yaralanarak şehit olan caner selimoğlu'nun...
Son Dakika Güncel Barış pınarı harekatı bölgesinde silah kazası sonucu yaralanarak şehit olan caner selimoğlu'nun...

Barış pınarı harekatı bölgesinde silah kazası sonucu yaralanarak şehit olan caner selimoğlu'nun...

35 dakika önce

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde silah kazası sonucu yaralanarak şehit olan Caner Selimoğlu'nun naaşı Kars'a getirildi.

KARS - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde silah kazası sonucu yaralanarak şehit olan Caner Selimoğlu'nun naaşı Kars'a getirildi

Barış pınarı harekatı bölgesinde silah kazası sonucu yaralanarak şehit olan caner selimoğlu'nun...

Barış Pınarı Harekatı, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:28 Kaynak: DHA
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