Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Suriye'deki ayaklanmaların 10. yılında protestolar düzenlendi - Son Dakika

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Suriye'deki ayaklanmaların 10. yılında protestolar düzenlendi

15.03.2021 16:21
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Suriye'deki ayaklanmaların 10. yılında protestolar düzenlendi, System.String[]

TEL Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde, Suriye'deki ayaklanmaların 10. yılı dolayısıyla Beşşar Esed rejimi karşıtı protestolar gerçekleştirildi.

TEL Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde, Suriye'deki ayaklanmaların 10. yılı dolayısıyla Beşşar Esed rejimi karşıtı protestolar gerçekleştirildi.

Akçakale ilçesinin karşısında Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde yağmurlu havaya rağmen onlarca sivil, 10 yıl önce olduğu gibi sokakları döküldü.

Göstericiler, "Esed rejimi alaşağı olsun", " Esed rejimine rağmen özgürlük" ve "tutukluları istiyoruz" sloganlarını attı.

Tel Abyad'a bağlı Sluk beldesindeki gösteriye katılan protestoculardan Ahmet Alaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tehcir ve bütün kayıplara rağmen Esed rejimini alaşağı edene kadar bu yolda devam edeceklerini söyledi.

Bütün Suriyelilere temelinde eşitlik, adalet ve demokrasi olan bir devlet tesis edilmesini dileyen Alaya, zaman 10 yıl öncesine dönse tekrar aynı yerden aynı şeklide başlayacağını aktardı.

Suriye Milli Ordusu (SMO) komutanlarından İbrahim Zaher de Esed rejiminin şiddete ve silaha başvurmasının, barışçıl eylemciden silahlı mücadeleciye dönüştürülmesine neden olduğunu belirtti.

Zaher, "Suriye ayaklanmalarına katıldığı için pişman mısın?" sorusu üzerine, "Tehcir, katliam, yaralılara ve kayıplara rağmen pişman değiliz. 100 yıl geçse de Esed rejimini alaşağı edene kadar devam edeceğiz." dedi.

Diğer protestocu Reşad Sfuri, ömrü vefa ettiği kadar Esed rejimini alaşağı edene dek ayaklanmaların değişmez prensiplerinden vazgeçmeyeceğini dile getirdi.

Yerinden edilen Rakkalı Sara Uleyvi de iç ve dış göç ile çok sayıda şehit vermelerine rağmen özgür bir Suriye inşa edene kadar Esed rejimine karşı ayaklanmayı sürdüreceklerini aktardı.

Uleyvi, Suriye halkının en mutlu gününün Esed rejiminin alaşağı edileceği gün olacağını, ölüp tekrar dirilse de yaptıklarından pişman olmadığını kaydetti.

Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Vail Hamdo da Suriye ayaklanmalarının 10. yılında Esed rejimi yüzünden 2 milyon sivilin yurt içinde, 5 milyon sivilin de yurt dışına yerinden edildiğini, on binlerce sivilin tutuklandığını söyledi.

Bütün bu kayıplara rağmen ayaklanmaların değişmez prensiplerinden ödünç vermediğini ifade eden Hamdo, Esed rejiminin son nefeslerini aldığına inandığını dile getirdi.

Protestonun en küçük katılımcılarından 5 yaşındaki Şam Uleyvi de "Her gün protestoya çıkacağız, Esed rejimini alaşağı edeceğiz ve kazanacağız." dedi.

Barış Pınarı Harekatı, Beşşar Esed, Suriye, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Suriye'deki ayaklanmaların 10. yılında protestolar düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'nin merakla beklediği Kabine toplantısı başladı! Risk haritası güncellenecek Şanlıurfa'da yol kenarında benzinle yakılmış kadın cansız bedeni bulundu 4 gündür haber alınamayan gencin son sözleri "Babacığım kendine dikkat et, seni seviyorum" olmuş Doğal gaz borusunu parçalayan kadın hala komşularına rahat vermiyor! Bu sefer de biber gazıyla üstlerine yürüdü Tunç Soyer, Enver Aysever haberleriyle ilgili sessizliğini bozdu: İhalenin iptali için talimat verdim İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek kabus gibi geçen hayatını anlattı: Rüyasında terk ettiğimi görür, uyanınca döverdi Rasim Öztekin'in vefatının ardından eşi asılsız haberlere açıklık getirdi Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya çarpıcı soru: Sana o programda böğürme vazifesini mi verdiler?
93. Oscar adayları listesi belli oldu 93. Oscar adayları listesi belli oldu         
16:45
Fatih Karagümrük'te teknik direktör Şenol Can ile yollar ayrıldı Fatih Karagümrük'te teknik direktör Şenol Can ile yollar ayrıldı         
16:38
Karşıdan karşıya geçerken otobüsün altında kalan adam, feci şekilde can verdi Karşıdan karşıya geçerken otobüsün altında kalan adam, feci şekilde can verdi         
16:24
Kum fırtınası nedeniyle sarı alarma geçen Pekin'de hava kirliği seviyesi 160 kat arttı Kum fırtınası nedeniyle sarı alarma geçen Pekin'de hava kirliği seviyesi 160 kat arttı         
16:13
Demet Akalın, bir ara arasından su sızmayan Aleyna Tilki'yi yerden yere vurdu Demet Akalın, bir ara arasından su sızmayan Aleyna Tilki'yi yerden yere vurdu         
16:01
Babasını öldürüp hiçbir şey olmamış gibi okula giden lise öğrencisinden pes dedirten savunma: Eve geç geliyorum diye baskı yapıyordu Babasını öldürüp hiçbir şey olmamış gibi okula giden lise öğrencisinden pes dedirten savunma: Eve geç geliyorum diye baskı yapıyordu         
15:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştuğu kongredeki sessizliğe sitem etti: Bu bana AK gençliğin sesi gibi gelmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştuğu kongredeki sessizliğe sitem etti: Bu bana AK gençliğin sesi gibi gelmedi         
15:01
Alman otomotiv devi Volkswagen, 4 bin kişiyi işten çıkaracak Alman otomotiv devi Volkswagen, 4 bin kişiyi işten çıkaracak         
14:56
2 aylık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti 2 aylık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti         
14:35
PKK'nın elinden kaçan genç kızdan kan donduran itiraf: 'Masum canlar nasıl katledilir?' eğitimi aldık PKK'nın elinden kaçan genç kızdan kan donduran itiraf: 'Masum canlar nasıl katledilir?' eğitimi aldık         
14:06
Usta oyuncu Hülya Darcan, Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil oldu Usta oyuncu Hülya Darcan, Bir Zamanlar Çukurova dizisine dahil oldu         
13:54
TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı         
13:39
Siyasetin dengeleri değişecek! Deva Partisi lideri Babacan 'ittifaka' yeşil ışık yaktı Siyasetin dengeleri değişecek! Deva Partisi lideri Babacan 'ittifaka' yeşil ışık yaktı         
11:55
Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen evlendi! Gelinlik ve damatlık görenleri şaşkına çevirdi Oyuncu Ahmet Rıfat Şungar ve Esra Gülmen evlendi! Gelinlik ve damatlık görenleri şaşkına çevirdi         
11:47
İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti         
11:08
Sektöre küsen ünlü oyuncu Özlem Savaş kaset skandalını anlattı: O zamanlar çok toydum Sektöre küsen ünlü oyuncu Özlem Savaş kaset skandalını anlattı: O zamanlar çok toydum         
11:06
Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor         
09:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2021 17:13:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Suriye'deki ayaklanmaların 10. yılında protestolar düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei