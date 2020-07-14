Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tarım ve hayvancılık destekleniyor - Son Dakika

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ile Tel Abyad ilçelerinde tarım ve hayvancılık faaliyetleri destekleniyor.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve güven ortamına kavuşan Tel Abyad ve Rasulayn'da, Valilik bünyesindeki Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezince (SUDKOM) çeşitli çalışmalar yürütülüyor.



Bu kapsamda, bölge halkının başlıca geçim kaynağı tarım ve hayvancılık alanında, üreticilere teknik destek veren SUDKOM Tarım ve Hayvancılık Koordinatörlüğü, bölgeden Türkiye'ye ihraç edilecek küçükbaş ve büyükbaş hayvanları hastalıklara karşı aşılama çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa'dan bölgeye giden İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimlerinin çalışmalarıyla Tel Abyad'da şimdiye kadar aşılanan hayvan sayısı 32 bin 574'e ulaştı.

Rasulayn'da süren çalışmalarda ise 40 bin 761 küçükbaş hayvan veba, 129 büyükbaş hayvan da şap hastalığına karşı aşılandı.

İlçe genelinde 110 bin küçükbaş, bin 800 büyükbaş hayvanın aşılanması hedefleniyor.

Öte yandan, bölgede tarımsal faaliyette bulunan ve çiftçi kayıt sistemlerine kayıtları yapılan üreticiler, ürünlerini Türkiye'ye satmak için sıraya girdi.

Bölgede kurulan alım noktalarına kamyonlarla geçirilen buğday ve arpa, ekspertiz işleminden sonra Akçakale Sınır Kapısı'ndan Türkiye alındı.