Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tarım ve hayvancılık destekleniyor - Son Dakika

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tarım ve hayvancılık destekleniyor

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ile Tel Abyad ilçelerinde tarım ve hayvancılık faaliyetleri destekleniyor.

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ile Tel Abyad ilçelerinde tarım ve hayvancılık faaliyetleri destekleniyor.

Süper Lig'de 33. hafta programında değişiklik yapıldı
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'de Türk bayrağının yakılmasına sert tepki: Şiddetle kınıyoruz

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve güven ortamına kavuşan Tel Abyad ve Rasulayn'da, Valilik bünyesindeki Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezince (SUDKOM) çeşitli çalışmalar yürütülüyor.


Bu kapsamda, bölge halkının başlıca geçim kaynağı tarım ve hayvancılık alanında, üreticilere teknik destek veren SUDKOM Tarım ve Hayvancılık Koordinatörlüğü, bölgeden Türkiye'ye ihraç edilecek küçükbaş ve büyükbaş hayvanları hastalıklara karşı aşılama çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa'dan bölgeye giden İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimlerinin çalışmalarıyla Tel Abyad'da şimdiye kadar aşılanan hayvan sayısı 32 bin 574'e ulaştı.

Rasulayn'da süren çalışmalarda ise 40 bin 761 küçükbaş hayvan veba, 129 büyükbaş hayvan da şap hastalığına karşı aşılandı.

İlçe genelinde 110 bin küçükbaş, bin 800 büyükbaş hayvanın aşılanması hedefleniyor.

Öte yandan, bölgede tarımsal faaliyette bulunan ve çiftçi kayıt sistemlerine kayıtları yapılan üreticiler, ürünlerini Türkiye'ye satmak için sıraya girdi.

Bölgede kurulan alım noktalarına kamyonlarla geçirilen buğday ve arpa, ekspertiz işleminden sonra Akçakale Sınır Kapısı'ndan Türkiye alındı.

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tarım ve hayvancılık destekleniyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:47 İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor 18:45 Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'de Türk bayrağının yakılmasına sert tepki: Şiddetle kınıyoruz 18:12 Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket 18:10 1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı 18:06 Darbe gecesinde selaları susturmak isteyen kişiye engel olan imam, yaşadıklarını anlattı 17:10 Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı 16:47 Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 16:14 Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:38 Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı 14:40 Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:41 Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü 13:12 Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
18:47
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'de Türk bayrağının yakılmasına sert tepki: Şiddetle kınıyoruz
18:45
Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket
18:12
1 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının kamera görüntüsü ortaya çıktı
18:10
Darbe gecesinde selaları susturmak isteyen kişiye engel olan imam, yaşadıklarını anlattı
18:06
Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı
17:10
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
16:47
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
16:14
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
15:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 19:18:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tarım ve hayvancılık destekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]