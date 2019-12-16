Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristler, teslim olmaya başladı (2) - Son Dakika

SERBEST BIRAKILDILAR

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin Resulayn ilçesinde PKK/ YPG saflarına zorla katıldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 30 kişi, Resulayn'daki askerlik şubesinde alınan parmak izi ve yapılan sorgularının ardından kendilerine verilen izin yazısıyla serbest bırakıldılar. Şubeden çıkan Suriyeliler, halen terör örgütü PKK/YPG saflarında bulunan kişilere de teslim olma çağrısında bulundu.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA,