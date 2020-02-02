Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerce tuzaklanan patlayıcılar imha edildi - Son Dakika
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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerce tuzaklanan patlayıcılar imha edildi

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı 43 havan mühimmatı ve 6 el yapımı patlayıcının (EYP) kontrollü şekilde imha edildiği bildirildi.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerce tuzaklanan patlayıcılar imha edildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/ YPG'nin tuzakladığı 43 havan mühimmatı ve 6 el yapımı patlayıcının (EYP) kontrollü şekilde imha edildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde halkın güvenliği için terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı EYP ve mayınların imhasının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda 43 havan mühimmatı ve 6 EYP, komandolarımız tarafından kontrollü şekilde imha edildi." bilgisine yer verildi.

Barış Pınarı Harekatı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 02:10 Kaynak: AA
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