Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerce tuzaklanan patlayıcılar imha edildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/ YPG'nin tuzakladığı 43 havan mühimmatı ve 6 el yapımı patlayıcının (EYP) kontrollü şekilde imha edildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde halkın güvenliği için terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı EYP ve mayınların imhasının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda 43 havan mühimmatı ve 6 EYP, komandolarımız tarafından kontrollü şekilde imha edildi." bilgisine yer verildi.