Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, teröristlerce kullanılan patlayıcılar imha edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, teröristlerce kullanılan patlayıcılar imha edildi - Son Dakika

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, teröristlerce kullanılan patlayıcılar imha edildi

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin kullandığı mayın ve anti tank mayınlarının imha edildiği bildirildi.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, teröristlerce kullanılan patlayıcılar imha edildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/ YPG'nin kullandığı mayın ve anti tank mayınlarının imha edildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgede arama tarama faaliyetlerini sürdüren komandoların tespit ettiği terör örgütü PKK/YPG tarafından kullanılan 5 el yapımı anti personel mayın ve 2 el yapımı anti tank mayınının imha edildiği kaydedildi.

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Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:28 Kaynak: AA
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