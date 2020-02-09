Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, teröristlerce kullanılan patlayıcılar imha edildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/ YPG'nin kullandığı mayın ve anti tank mayınlarının imha edildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgede arama tarama faaliyetlerini sürdüren komandoların tespit ettiği terör örgütü PKK/YPG tarafından kullanılan 5 el yapımı anti personel mayın ve 2 el yapımı anti tank mayınının imha edildiği kaydedildi.