Son Dakika › Güncel › Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, teröristlerce kullanılan patlayıcılar imha edildi - Son Dakika
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, teröristlerce kullanılan patlayıcılar imha edildi
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin kullandığı mayın ve anti tank mayınlarının imha edildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:28 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/ YPG'nin kullandığı mayın ve anti tank mayınlarının imha edildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgede arama tarama faaliyetlerini sürdüren komandoların tespit ettiği terör örgütü PKK/YPG tarafından kullanılan 5 el yapımı anti personel mayın ve 2 el yapımı anti tank mayınının imha edildiği kaydedildi.
Son Dakika Rıdvan Dilmen: Kadıköy'de işkence yaşandı Van Gölü kıyısında donma tehlikesi geçiren göçmenler hastaneye kaldırıldı 24 ilde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi Son dakika: AK Parti'li Mehmet Özhaseki, Menderes Türel ve Yusuf Ziya Yılmaz trafik kazasında yaralandı