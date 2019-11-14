Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlere ait bombalı araç ele geçirildi
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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlere ait bombalı araç ele geçirildi

7 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad'da bölücü terör örgütü YPG/PKK tarafından hazırlanan bombalı araç ele geçirildi.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlere ait bombalı araç ele geçirildi, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad'da bölücü terör örgütü YPG/ PKK tarafından hazırlanan bombalı araç ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG'nin sivillere yönelik yeni bir bombalı araç saldırısı son anda önlendi. Tel Abyad'ın güneyindeki Hamam Turkuman'da patlatılmak üzere hazırlanan bombalı araç ele geçirildi. Sivillerin zarar görmemesi için araç boş bir arazide kontrollü şekilde imha edildi." ifadelerine yer verildi.

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:52 Kaynak: AA
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