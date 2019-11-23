Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar imha ediliyor
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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar imha ediliyor

6 saat önce

Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki PKK/YPG'li teröristlerin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcılar (EYP) komandolar tarafından temizleniyor.

Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki PKK/ YPG'li teröristlerin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcılar (EYP) komandolar tarafından temizleniyor.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Suriyeli kardeşlerimizin Mehmetçiğin yarattığı huzur ve güven ortamı sayesinde evlerine ve topraklarına geri dönüşünden rahatsız olan terör örgütü PKK/YPG, bombalı araçlarla masum sivillere saldırmaya devam ediyor. Komandolarımız ise mayın/EYP temizliğine devam ediyor."

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar imha ediliyor

Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 06:26 Kaynak: AA
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