Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin açtığı tüneller kapatılıyor - Son Dakika

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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin açtığı tüneller kapatılıyor
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni tüneller bularak kullanılamaz hale getirdiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 05:19 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin terör örgütü PKK/ YPG'ye ait yeni tüneller bularak kullanılamaz hale getirdiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni tüneller tespit ederek kullanılamaz hale getirdi" denildi. - ANKARA
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