Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin açtığı tüneller kapatılıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin açtığı tüneller kapatılıyor - Son Dakika

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin açtığı tüneller kapatılıyor

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni tüneller bularak kullanılamaz hale getirdiğini açıkladı.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin açtığı tüneller kapatılıyor, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin terör örgütü PKK/ YPG'ye ait yeni tüneller bularak kullanılamaz hale getirdiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni tüneller tespit ederek kullanılamaz hale getirdi" denildi. - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 05:19 Kaynak: İHA
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