Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tünel ve mühimmatlar ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tünel ve mühimmatlar ele geçirildi - Son Dakika

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tünel ve mühimmatlar ele geçirildi

6 saat önce

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait 5 tünel ile havan silahı, piyade tüfeği, roketatar, makineli tüfek ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tünel ve mühimmatlar ele geçirildi, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/ YPG'ye ait 5 tünel ile havan silahı, piyade tüfeği, roketatar, makineli tüfek ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'deki harekat bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetlerinde havan silahı, 20 AK-47 piyade tüfeği, 37 şarjör, 3 RPG-7 roketatar, 12 roketatar mühimmatı, 10 roket sevk fişeği ile 5 bin 532 Bixi makineli tüfek mühimmatı bulundu.

Rasulayn'da yapılan arama-tarama faaliyetleri sırasında da terör örgütü PKK/YPG'ye ait 5 yeni tünel ve havan silahı tespit edildi.

Ele geçirilen tünel, silah ve mühimmatlar imha edildi.

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Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:56 Kaynak: AA
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