Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yapılan yardımlar
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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yapılan yardımlar

7 saat önce

Barış Pınarı Harekatı sonrasında, sınır ötesindeki yerleşim birimlerinde yaşayan sivillere 4 bin 381 gıda kolisi, 92 bin 500 kilo un, 65 bin 300 ekmek, 16 bin 479 diğer gıda malzemesi, 17 bin 66 şişe su, 2 bin 699 şişe diğer içecekler, 2 bin 175 hijyen seti, 1790 battaniye ve 1500...

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yapılan yardımlar, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı sonrasında, sınır ötesindeki yerleşim birimlerinde yaşayan sivillere 4 bin 381 gıda kolisi, 92 bin 500 kilo un, 65 bin 300 ekmek, 16 bin 479 diğer gıda malzemesi, 17 bin 66 şişe su, 2 bin 699 şişe diğer içecekler, 2 bin 175 hijyen seti, 1790 battaniye ve 1500 oyuncak dağıtıldığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, AFAD koordinasyonunda, Türk Kızılay ve diğer STK'ler tarafından insani yardım malzemesi dağıtımına devam ediliyor.

Yardım faaliyetlerini sürdüren ekipler, harekat sonrasında sınır ötesindeki yerleşim birimlerindeki sivillere bugüne kadar 4 bin 381 gıda kolisi, 92 bin 500 kilo un, 65 bin 300 ekmek, 16 bin 479 diğer gıda malzemesi, 17 bin 66 şişe su, 2 bin 699 şişe diğer içecekler, 2 bin 175 hijyen seti, 1790 battaniye ve 1500 oyuncak dağıttı.

Barış Pınarı Harekatı, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:38 Kaynak: AA
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