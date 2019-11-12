Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde YPG/PKK'lılarla çatışmalar sürüyor
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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde YPG/PKK'lılarla çatışmalar sürüyor

8 saat önce

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, Barış Pınarı Harekatı'nda cephe hatlarına saldıran teröristlerle çatışıyor.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde YPG/PKK'lılarla çatışmalar sürüyor, System.String[]

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, Barış Pınarı Harekatı'nda cephe hatlarına saldıran teröristlerle çatışıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na destek veren SMO askerleri, özellikle Rasulayn'ın doğusunda teröristlerin saldırı ve tacizlerine karşı etkili bir mücadele yürütüyor.

ABD ve Rusya'nın Türkiye ile vardıkları mutabakat çerçevesinde Suriye'nin kuzeyinden çıkması gereken ancak yerlerini terk etmeyen YPG/ PKK'lı teröristler, cephe hatlarına saldırıyor.

Rasulayn'ın doğusundaki saldırıları durdurmaya ve teröristleri yuvalandıkları noktalarda etkisiz hale getirmeye çalışan SMO askerleri, teröristlerle şiddetli çatışmalara giriyor.

SMO'nun YPG/PKK'dan kurtarılan Tel Abyad ve kırsalındaki arama tarama çalışmaları da devam ediyor.

Son 24 saatteki çatışmalarda 4 SMO askeri şehit oldu.

9 Ekim'de başlatılan harekatta 202 SMO askeri şehit düştü, 650'den fazlası yaralandı.

Barış Pınarı Harekatı, Suriye Milli Ordusu, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:34 Kaynak: AA
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