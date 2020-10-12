Son dakika: - Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki 40 bin 530 öğrenci ders başı yaptı- TSK'dan Suriyeli... - Son Dakika

Son dakika: - Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki 40 bin 530 öğrenci ders başı yaptı- TSK'dan Suriyeli...

12.10.2020 09:33

Son dakika habere göre - Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki 40 bin 530 öğrenci ders başı yaptı TSK'dan Suriyeli öğrencilere zırhlı koruma Öğrenciler zırhlı araçlarla okula götürülüyor Suriye'nin kuzeyindeki 409 okulda ders zili çaldı Barış Pınarı Harekatıyla PKK/YPG terör örgütünden arındırılan Suriye'nin kuzeyindeki...

- Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki 40 bin 530 öğrenci ders başı yaptı

TSK'dan Suriyeli öğrencilere zırhlı koruma

Öğrenciler zırhlı araçlarla okula götürülüyor

Suriye'nin kuzeyindeki 409 okulda ders zili çaldı

RESULAYN - Barış Pınarı Harekatıyla PKK/ YPG terör örgütünden arındırılan Suriye'nin kuzeyindeki 409 okulda okuyan 40 bin 530 öğrenci pandemi nedeniyle verilen aranın ardından bu gün ders başı yaptı.

Barış Pınarı Harekatıyla PKK/YPG terör örgütünden arındırılan Suriye'nin kuzeyindeki 409 okulda ders zili çaldı. Pandemi nedeniyle ara verilen okullar Türkiye tarafından onarıldıktan sonra eğitime açıldı. Toplam 40 bin 530 öğrencinin gittiği 409 okulda 2 bin 163 öğretmen ders verecek.

TSK'dan öğrencilere zırhlı servis

Resulayn kırsalında Türk askeri tarafından sağlanan güvenli ortamda ders görecek öğrenciler zırhlı araçlarla okula taşınıyor. Kıyafet, çanta ve kırtasiye ihtiyacı Mardin Valiliği ve Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından karşılanan öğrencilerin yemek ihtiyacı ise TSK tarafından karşılanıyor. Çevre köylerden kirpilerle okula getirilen öğrenciler, ders bitiminde yeniden kirpilere bindirilerek evlerine götürülüyor.

Bölge halkı memnun

Türkiye'nin eğitime verdiği önem bölge halkını da memnun ediyor. Türkiye'nin sağladığı imkanlardan memnun olduklarını söyleyen öğretmenler, askerlerin hassasiyetini de takdirle karşıladıklarını dile getirdi.

Son dakika: - Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki 40 bin 530 öğrenci ders başı yaptı- TSK'dan Suriyeli...
Son dakika: - Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki 40 bin 530 öğrenci ders başı yaptı- TSK'dan Suriyeli...
Son dakika: - Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki 40 bin 530 öğrenci ders başı yaptı- TSK'dan Suriyeli...
Son dakika: - Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki 40 bin 530 öğrenci ders başı yaptı- TSK'dan Suriyeli...
Son dakika: - Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki 40 bin 530 öğrenci ders başı yaptı- TSK'dan Suriyeli...
Son dakika: - Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki 40 bin 530 öğrenci ders başı yaptı- TSK'dan Suriyeli...
Son dakika: - Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki 40 bin 530 öğrenci ders başı yaptı- TSK'dan Suriyeli...
Son dakika: - Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki 40 bin 530 öğrenci ders başı yaptı- TSK'dan Suriyeli...
Son dakika: - Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki 40 bin 530 öğrenci ders başı yaptı- TSK'dan Suriyeli...
Son dakika: - Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki 40 bin 530 öğrenci ders başı yaptı- TSK'dan Suriyeli...
Son dakika: - Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki 40 bin 530 öğrenci ders başı yaptı- TSK'dan Suriyeli...
Son dakika: - Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki 40 bin 530 öğrenci ders başı yaptı- TSK'dan Suriyeli...
Son dakika: - Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki 40 bin 530 öğrenci ders başı yaptı- TSK'dan Suriyeli...
Son dakika: - Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki 40 bin 530 öğrenci ders başı yaptı- TSK'dan Suriyeli...
Son dakika: - Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki 40 bin 530 öğrenci ders başı yaptı- TSK'dan Suriyeli...
Son dakika: - Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki 40 bin 530 öğrenci ders başı yaptı- TSK'dan Suriyeli...
Son dakika: - Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki 40 bin 530 öğrenci ders başı yaptı- TSK'dan Suriyeli...
Son dakika: - Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki 40 bin 530 öğrenci ders başı yaptı- TSK'dan Suriyeli...
Son dakika: - Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki 40 bin 530 öğrenci ders başı yaptı- TSK'dan Suriyeli...

Barış Pınarı Harekatı, Terör, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: - Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki 40 bin 530 öğrenci ders başı yaptı- TSK'dan Suriyeli... - Son Dakika

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