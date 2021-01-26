Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki bombalı saldırıda ölenlerin sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/ YPG'nin, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde masum sivillere yönelik insanlık dışı bir saldırı gerçekleştirdiği hatırlatıldı.
Açıklamada, "Teröristler, Tel Abyad şehir merkezinde patlattıkları bomba ile 3 masum sivili katlederken, 2 sivili de yaraladı. Yaralılar, Akçakale Devlet Hastanesine sevk edildi." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA
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