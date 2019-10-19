Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki sivillere yardımlar sürüyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılay tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yaşayan sivillere insani yardım malzemeleri dağıtılmaya devam ediliyor.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, AFAD ve Türk Kızılay tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 15 Ekim itibarıyla insani yardım malzemelerinin dağıtımına başlandığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda, harekat bölgesinde bulunan yerleşim birimlerindeki sivillere, bugüne kadar 600 gıda kolisi, 35 bin kilo un, 22 bin 300 ekmek, 5 bin 579 diğer gıda malzemesi, 2 bin 442 şişe su, 2 bin 699 şişe diğer içecekler, 605 hijyen seti, 840 battaniye ve çocuklar için bin oyuncak dağıtıldığı bildirildi.