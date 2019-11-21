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Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki TSK unsurlarına saldırı düzenleyen 7 YPG/PKK'lı terörist,...
6 saat önce
Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki TSK unsurlarına saldırı düzenleyen 7 YPG/PKK'lı terörist, Aynularap kırsalında SİHA'larla etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 08:34 Kaynak: AA
Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki TSK unsurlarına saldırı düzenleyen 7 YPG/ PKK'lı terörist, Aynularap kırsalında SİHA'larla etkisiz hale getirildi.
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