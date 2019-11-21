Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki TSK unsurlarına saldırı düzenleyen 7 YPG/PKK'lı terörist,...
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki TSK unsurlarına saldırı düzenleyen 7 YPG/PKK'lı terörist,... - Son Dakika

Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki TSK unsurlarına saldırı düzenleyen 7 YPG/PKK'lı terörist,...

6 saat önce

Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki TSK unsurlarına saldırı düzenleyen 7 YPG/PKK'lı terörist, Aynularap kırsalında SİHA'larla etkisiz hale getirildi.

Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki TSK unsurlarına saldırı düzenleyen 7 YPG/PKK'lı terörist,..., System.String[]

Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki TSK unsurlarına saldırı düzenleyen 7 YPG/ PKK'lı terörist, Aynularap kırsalında SİHA'larla etkisiz hale getirildi.

Barış Pınarı Harekatı, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 08:34 Kaynak: AA
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