Barış Pınarı Harekatı bölgesine insani yardım - Son Dakika

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerinde ramazan dolayısıyla yapılan gıda yardımları sürüyor.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, valilik bünyesindeki Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesindeki bölgede AFAD tarafından organize edilen insani yardımlar devam ediyor.

Başta Türk Kızılay olmak üzere İHH, TMO ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilen yardım faaliyetleri kapsamında iki ilçede 100 ton un, 715 gıda kolisi, 500 paket ekmek, 50 hijyen paketi ile hurma, çocuk bezi, süt ve mama dağıtıldı.

Ayrıca SUDKOM koordinesinde Tel Abyad'da aşevi kuran Hayrat Vakfı da ramazan boyunca ihtiyaç sahibi 250 kişiye günlük sıcak yemek dağıtımı yapıyor.