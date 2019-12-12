Barış Pınarı Harekatı bölgesine sebze meyve bağışı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı bölgesine sebze meyve bağışı - Son Dakika

Barış Pınarı Harekatı bölgesine sebze meyve bağışı

6 saat önce

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlenen bölgeye bağışlanan yaklaşık 80 ton sebze meyve Tel Abyad Yerel Meclisine teslim edildi.

Barış Pınarı Harekatı bölgesine sebze meyve bağışı, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlenen bölgeye bağışlanan yaklaşık 80 ton sebze meyve Tel Abyad Yerel Meclisine teslim edildi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tel Abyad ve Resulayn ilçelerinde kamu hizmetlerinin sorunsuz şekilde verilmesi için Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde kamu kuruluşlarının destek faaliyetleri devam ediyor.

Bu kapsamında Valilik bünyesindeki Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) nezaretinde, bağış yapılan tonlarca taze sebze ve meyve, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Şanlıurfa İl Müdürlüğü vasıtasıyla Suriye'ye ulaştırıldı.

Zor durumda bulunan ve Türkiye'den gelecek yardımlarla ayakta durmaya çalışan Suriye vatandaşlarına dağıtımı gerçekleştirilecek olan yaklaşık 80 ton yaş sebze ve meyve, AFAD aracılığıyla Tel Abyad Yerel Meclisine teslim edildi.

Bugün tırlarla ilçeye giriş yapan insani yardımın, 53,3 ton patates, 10 ton soğan, 5 ton elma, 1 ton biber, 1 ton limon, 3 ton domates ve 5 ton patlıcandan oluştuğu bildirildi.

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Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 06:30 Kaynak: AA
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