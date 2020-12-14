Barış Pınarı Harekatı bölgesine Türkiye'den 7 tır un yardımı - Son Dakika

Barış Pınarı Harekatı bölgesine Türkiye'den 7 tır un yardımı

14.12.2020 12:43
Barış Pınarı Harekatı bölgesine Türkiye'den 7 tır un yardımı, System.String[]

Türkiye'den Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerine 7 tır un yardımı yapıldı.

Türkiye'den Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/ PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerine 7 tır un yardımı yapıldı.

Şanlıurfa İl Müftülüğü ve Şanlıurfa Türkiye Diyanet Vakfı Şubesi koordinesinde Adana İl Müftülüğü iş birliğiyle "Ekmeğini Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla yardım kampanyası düzenlendi.

Kampanya kapsamında Şanlıurfa ve Adana'daki din görevlilerinin desteğiyle Suriye'deki mazlum ve mağdur insanlar için yardım toplandı.

Kampanya kapsamında temin edilen 7 tır un, Şanlıurfa'da düzenlenen törenle Barış Pınarı Harekatı bölgesine gönderildi.

Şanlıurfa İl Müftüsü Mehmet Taştan, Hamidiye Mahallesi'ndeki törende yaptığı konuşmada, kampanyaya desteklerinden dolayı hayırseverlere teşekkür etti.

Taştan, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine karınca kararınca yardımcı olmaya çalıştıklarını belirtti.

Taştan, "Zor zamanlar geçirdiğimiz salgın günlerinde bile yardımsever vatandaşlarımız ve görevlilerimiz, mağdur ve mazlum kardeşlerimizi unutmadı. Kardeşlerimizin 'Sofralarında da AŞ olsun' diye kış öncesi seferber oldular. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." dedi.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Suriye, TIR, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı bölgesine Türkiye'den 7 tır un yardımı - Son Dakika


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