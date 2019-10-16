Son Dakika Haberleri: "Barış Pınarı Harekatı Çalıştayı" düzenlendi
Son Dakika Politika 'Barış Pınarı Harekatı Çalıştayı' düzenlendi

"Barış Pınarı Harekatı Çalıştayı" düzenlendi

2 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu himayesinde "Barış Pınarı Harekatı Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu himayesinde "Barış Pınarı Harekatı Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu himayelerinde düzenlenen çalıştayda, Barış Pınarı Harekatı'nın siyasi, stratejik ve jeopolitik boyutları ile birlikte harekat sonrası güvenli bölgenin tesisi ve çatışma sonrası düzenin inşası gibi konular ele alındı.

Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili İbrahim Kalın'ın başkanlığında yapılan çalıştaya kurul üyeleri, ilgili resmi kurum temsilcileri, akademisyenler, düşünce kuruluşu temsilcileri ve uzmanlar katıldı.

Barış Pınarı Harekatı, Çankaya Köşkü, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:38 Kaynak: AA
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