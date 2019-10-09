Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı - Ceylanpınar Belediyesine ait hoparlörlerden mehter marşları çalınıyor
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı - Ceylanpınar Belediyesine ait hoparlörlerden mehter marşları çalınıyor

Barış Pınarı Harekatı - Ceylanpınar Belediyesine ait hoparlörlerden mehter marşları çalınıyor

1 saat önce

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Ceylanpınar'daki hoparlörlerden mehter marşı çalınmaya başlandı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Ceylanpınar'daki hoparlörlerden mehter marşı çalınmaya başlandı.

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla terör örgütü mensuplarının bulunduğu Rasulayn'ın karşısındaki Ceylanpınar'da belediye ekiplerince halka ve bölgede görev yapan askerlere moral vermek amacıyla belediyeye ait hoparlörlerden mehter marşı çalındı.

Öte yandan, Resulayn'daki terör hedeflerine yönelik obüs atışlarına da aralıklarla devam ettiği öğrenildi.

Barış Pınarı Harekatı - Ceylanpınar Belediyesine ait hoparlörlerden mehter marşları çalınıyor

Barış Pınarı Harekatı, Ceylanpınar, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:40 Kaynak: AA
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