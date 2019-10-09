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Barış Pınarı Harekatı - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Elbette hiç kimsenin burnunun kanamasını istemeyiz.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Elbette hiç kimsenin burnunun kanamasını istemeyiz. Ordumuzun başarı elde etmesi hepimizin ortak arzusudur. Ama süratle Türkiye yönetiminin, Şam yönetimi ile görüşmesi lazım Suriye'nin terörden arındırılması için." dedi.

Kılıçdaroğlu, İstanbul Havalimanı'nda Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini arayıp bilgi verdiğini aktaran Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Elbette hiç kimsenin burnunun kanamasını istemeyiz. Ordumuzun başarı elde etmesi hepimizin ortak arzusudur. Ama süratle Türkiye yönetiminin, Şam yönetimi ile görüşmesi lazım Suriye'nin terörden arındırılması için. Bu ilişki kurulduğu taktirde, Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin düzelmesi, Suriye'nin terörden arındırılması açısından çok önemli."

Barış Pınarı Harekatı - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu

Barış Pınarı Harekatı, Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:35 Kaynak: AA
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