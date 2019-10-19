Barış Pınarı Harekâtı - Cumhuriyetçilerin ABD Senatosu'ndaki lideri McConnell: Suriye'den asker...

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin Senato'daki lideri Mitch McConnell, Suriye'deki Amerikan askerlerinin geri çekilmesinin büyük bir stratejik hata olduğunu söyledi. McConnell, "ABD'nin çekilmesi ve bölgede Türklerle Kürtler arasında silahlı çatışmaların artması ülkemiz için stratejik bir kabus yaratıyor" dedi.

Mitch McConnell, Amerikan Washington Post gazetesi için kaleme aldığı makalede, Donald Trump'ın adını doğrudan zikretmeden, ABD Başkanı'nın aldığı Suriye'den çekilme kararının, Washington'un düşmanlarını güçlendireceğini belirtti.

McConnell, "Bu karar ABD'nin ittifaklarını zayıflatacak. Amerikalılar daha az güvende olacak" dedi.

Cumhuriyetçi Parti'nin Senato'daki lideri ayrıca ABD'nin askerlerini çekmesi sonucu Rusya ve İran'ın bölgede nüfuzlarını artıracaklarını vuyrguladı.

ABD'de Başkan Trump'ı eleştiren çevreler onu, "Suriye'de IŞİD'le savaşan Kürtleri terk etmekle" suçluyor.

Trump ise kararıyla "binlerce kişinin hayatını kurtardığını" söylüyor.

Kentucky Senatörü Mitch McConnell, Trump'ın da mensubu olduğu Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isimlerinden.

Senatör Graham 'etnik temizlik' ifadesini kullandı

Daha önce de Cumhuriyetçi Parti'nin bir diğer etkili ismi Senatör Lindsey Graham, Başkan Trump'ı eleştirmiş ve "Tampon bölge Kürtler için kabul edilebilir bir şey ama yüz binlerce kişi işgal sonucu yerlerinden ediliyor. Bu bir güvenli bölge değildir. Etnik temizliktir" demişti.

Trump: Türkiye ile aramız çok çok iyi

ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma akşamı bir telefon görüşmesi yapmışlardı.

Erdoğan: Ortak çabalarımızın sürmesini temenni ediyorum

Barış Pınarı Harekatı'nın 8. gününde Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Türk heyeti ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlığındaki ABD heyeti, anlaşmaya varmıştı.

Anlaşmaya göre, Türkiye 120 saatlik bir süre için operasyona ara verecek ve bu zaman diliminde Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin silahlı kanadı (PYD) Halk Savunma Birlikleri (YPG), yaklaşık 32 kilometre derinliğinde oluşturulacak olan güvenli bölgenin gerisine çekilecek.

Çekilme tamamlandıktan sonra da Türkiye tamamen operasyonu durduracak, ABD de Başkan Donald Trump'ın imzasıyla yürürlüğe giren yaptırımları geri çekecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgenin denetimi için 12 gözlem noktası kurmayı planladığını açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper de Amerikan askerlerinin güvenli bölgede görev yapmayacaklarını söylemişti.