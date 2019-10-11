Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekâtı devam ederken Kamışlı'da ne oldu? Kim ne dedi?
Son Dakika Dünya Barış Pınarı Harekâtı devam ederken Kamışlı'da ne oldu? Kim ne dedi?

Barış Pınarı Harekâtı devam ederken Kamışlı'da ne oldu? Kim ne dedi?

47 dakika önce

Türkiye'nin Suriye harekatı devam ederken YPG kontrolündeki Kamışlı'da yaşananlarla ilgili taraflardan farklı açıklamalar geldi. Kamışlı'da üç kişiyi öldüren bomba yüklü araçla yapılan saldırıyı ise IŞİD üstlendi.

Barış Pınarı Harekâtı devam ederken Kamışlı'da ne oldu? Kim ne dedi?, System.String[]

Türkiye'nin Suriye harekatı devam ederken YPG kontrolündeki Kamışlı'da yaşananlarla ilgili taraflardan farklı açıklamalar geldi. Kamışlı'da üç kişiyi öldüren bomba yüklü araçla yapılan saldırıyı ise IŞİD üstlendi.


Türkiye'nin PKK'nın uzantısı kabul ettiği YPG, Kamışlı'da IŞİD'lilerin tutulduğu bir kampın Türk askeri tarafından vurulduğunu söyledi. Ancak Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, " TSK'ya ait hiçbir operasyon unsuru bulunmamaktadır." dedi.

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Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:36 
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