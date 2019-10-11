Barış Pınarı Harekâtı - Etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 399 oldu
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Barış Pınarı Harekatı Top atışları MSB: "Fırat'ın doğusundaki 25 hudut karakoluna terör örgütünce bugün yapılan taciz ateşlerine karşılık verildi, 16 terörist etkisiz hale getirildi"Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam...
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:55 Kaynak: AA
Barış Pınarı Harekatı
Top atışları MSB: " Fırat'ın doğusundaki 25 hudut karakoluna terör örgütünce bugün yapılan taciz ateşlerine karşılık verildi, 16 terörist etkisiz hale getirildi"
Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 399 oldu.
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 399 terörist etkisiz hale getirildi Saldırı bölgesine giden Buket Aydın'a CHP'li Bekaroğlu'ndan sert sözler: O kadar boyanmaya nasıl zaman buldunuz? Son Dakika: MSB'den ABD gözlem noktasına ateş açıldığı iddialarına yanıt: Herhangi bir atış söz konusu değildir Barış Pınarı Harekatı sebebiyle Jet Sosyete'nin yayın tarihi değişti