Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekâtı - Etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 399 oldu
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekâtı - Etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 399 oldu

Barış Pınarı Harekâtı - Etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 399 oldu

27 dakika önce

Barış Pınarı Harekatı Top atışları MSB: "Fırat'ın doğusundaki 25 hudut karakoluna terör örgütünce bugün yapılan taciz ateşlerine karşılık verildi, 16 terörist etkisiz hale getirildi"Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam...

Barış Pınarı Harekatı

Top atışları MSB: " Fırat'ın doğusundaki 25 hudut karakoluna terör örgütünce bugün yapılan taciz ateşlerine karşılık verildi, 16 terörist etkisiz hale getirildi"

Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 399 oldu.

Barış Pınarı Harekâtı - Etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 399 oldu

Barış Pınarı Harekatı, Fırat, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:55 Kaynak: AA
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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 399 terörist etkisiz hale getirildi
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