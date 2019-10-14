Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı: Fransa, bölgedeki özel birliklerini korumak için önlem alacak
Son Dakika Dünya Barış Pınarı Harekatı: Fransa, bölgedeki özel birliklerini korumak için önlem alacak

Barış Pınarı Harekatı: Fransa, bölgedeki özel birliklerini korumak için önlem alacak

24 dakika önce

Fransa, Türkiye’nin başlattığı askeri operasyonun ardından bölgede görevli askeri ve sivil vatandaşlarının güvenliğinin garanti alına alınması için önlemler alacağını duyurdu.

Barış Pınarı Harekatı: Fransa, bölgedeki özel birliklerini korumak için önlem alacak, System.String[]

Fransa, Türkiye'nin başlattığı askeri operasyonun ardından bölgede görevli askeri ve sivil vatandaşlarının güvenliğinin garanti alına alınması için önlemler alacağını duyurdu.


Fransa Ulusal Savunma Konseyi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'ın başkanlığında Elysee Sarayı'nda pazar akşamı geç saatlerde toplandı.

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Türkiye, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:42 
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