Barış Pınarı Harekatı: Fransa, bölgedeki özel birliklerini korumak için önlem alacak
24 dakika önce
Fransa, Türkiye’nin başlattığı askeri operasyonun ardından bölgede görevli askeri ve sivil vatandaşlarının güvenliğinin garanti alına alınması için önlemler alacağını duyurdu.
Fransa, Türkiye'nin başlattığı askeri operasyonun ardından bölgede görevli askeri ve sivil vatandaşlarının güvenliğinin garanti alına alınması için önlemler alacağını duyurdu.
Fransa Ulusal Savunma Konseyi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'ın başkanlığında Elysee Sarayı'nda pazar akşamı geç saatlerde toplandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:42
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