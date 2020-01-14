Barış Pınarı Harekatı gazisi babaevinde dualarla karşılandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı gazisi babaevinde dualarla karşılandı - Son Dakika

Barış Pınarı Harekatı gazisi babaevinde dualarla karşılandı

6 saat önce

Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye'nin Resulayn kentinde YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş İbrahim Karpuz tedavisinin ardından Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye'nin Resulayn kentinde YPG/ PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş İbrahim Karpuz tedavisinin ardından Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Barış Pınarı Harekatı gazisi babaevinde dualarla karşılandı

Barış Pınarı Harekatı, Resulayn, Suriye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:48 Kaynak: AA
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