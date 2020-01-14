Barış Pınarı Harekatı gazisi babaevinde dualarla karşılandı - Son Dakika

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Barış Pınarı Harekatı gazisi babaevinde dualarla karşılandı
6 saat önce
Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye'nin Resulayn kentinde YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş İbrahim Karpuz tedavisinin ardından Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:48 Kaynak: AA
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