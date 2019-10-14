Son Dakika Haberleri: Barış pınarı harekâtı gazisi: teröristler kaçmaya başladı
Son Dakika Güncel Barış pınarı harekâtı gazisi: teröristler kaçmaya başladı

Barış pınarı harekâtı gazisi: teröristler kaçmaya başladı

39 dakika önce

BARIŞ Pınarı Harekatı'nda yaralanarak gazi olan Piyade Uzman Çavuş Yasin Koyuncu (23), "Benim intikamımı aldılar.

Barış pınarı harekâtı gazisi: teröristler kaçmaya başladı, System.String[]

BARIŞ Pınarı Harekatı'nda yaralanarak gazi olan Piyade Uzman Çavuş Yasin Koyuncu (23), "Benim intikamımı aldılar. Şu anda teröristler kaçmaya başladılar. Çok korktular, başaramayacaklar" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nın 3'üncü gününde Piyade Uzman Çavuş Yasin Koyuncu, PKK/ YPG'li teröristlerce keskin nişancı tüfeğiyle düzenlenen saldırıda yaralandı. Şanlıurfa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koyuncu, tedavisinin ardından dün gece memleketi Kırıkkale merkeze bağlı Hacılar beldesindeki baba ocağına geldi. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses gazi Koyuncu'ya 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

'BENİM İNTİKAMIMI ALDILAR'

Yaşadıklarını Vali Sezer'e anlatan Yasin Koyuncu, "Arkadan taciz ateşi yedik, çapraz ateşe düştük. Arkadan keskin nişancı vurdu. Kurşun içinde kaldık ama aldılar. Benim intikamımı aldılar. O gün Allah razı olsun tabur komutanımızdan, komutanlarımızdan, arkadaşlarımızdan. Ben hastaneye gittikten sonra tanklarla, F-16'lar ile orayı kontrol altına aldılar. O yönden içim çok rahat. Şu anda teröristler kaçmaya başladılar. Çok korktular kaçıyorlar, başaramayacaklar. Hiçbir zaman bunu yapamayacaklar. Gerçekten bu Türk askerindeki cesaret hiç kimsede, dünya çapında yoktur. Bize teslim olan veya yakaladığımız terörist sayısı çoktu" dedi.

Vali Sezer ise, "Burası biliyorsun şehitler diyarı, 238 şehidimiz var, gazilerimiz var. Mehmetçiğimizle gurur duyuyoruz" diye konuştu.


Barış Pınarı Harekatı, Kırıkkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tel Abyad ve Rasulayn'ı kaybeden teröristler, Münbiç'te rejim bayrağını astı
NATO'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Türkiye'nin gerginliği artırma riski var Diyarbakır'da polis, terör örgütüne destek için toplanan HDP'lileri binadan dışarı çıkarmadı Yaralı teröristler hastanelere 'sivil' girmeye çalıştı, bölge halkı oyunu bozdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 16:21:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barış pınarı harekâtı gazisi: teröristler kaçmaya başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]