Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı hakkında kara poropagandaya 2 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Barış Pınarı Harekatı hakkında kara poropagandaya 2 gözaltı

Barış Pınarı Harekatı hakkında kara poropagandaya 2 gözaltı

2 saat önce

Kocaeli'de sosyal medya üzerinden Barış Pınarı harekatı ile ilgili kara propaganda yapan 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Barış Pınarı Harekatı hakkında kara poropagandaya 2 gözaltı, System.String[]

Kocaeli'de sosyal medya üzerinden Barış Pınarı harekatı ile ilgili kara propaganda yapan 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Suriye'nin Kuzeyinde devam eden Barış Pınarı operasyonunu gölgelemek, kara propaganda yaparak terör örgütünüm talimat amaç ve faaliyetleri doğrultusunda kitleleri sokağa çekmek amacıyla sosyal medya platformlarından terör örgütü propagandası yapıldığını belirleyen Kocaeli Emniyeti inceleme başlattı. Paylaşımları yapan şahısların kimliğini belirleyen Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze ve Darıca'da belirlenen ikametlere yaptıkları operasyonla 2 şahsı gözaltına aldı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise dijital meteryal ve yasaklı yayınlar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - KOCAELİ

Barış Pınarı Harekatı, Kocaeli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tel Abyad'da köşeye sıkışan teröristler silahlarını bırakıp kaçtı
Suriye Milli Ordusu, operasyon öncesi namaz kıldı Pakistan, Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye'ye desteğini açıkladı Teröristlerden Türk gazetecilere canlı yayında keskin nişancı saldırısı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 16:53:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı hakkında kara poropagandaya 2 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]