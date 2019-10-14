Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı hakkında kara propaganda yapan 2 kişi gözaltına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Barış Pınarı Harekatı hakkında kara propaganda yapan 2 kişi gözaltına alındı

Barış Pınarı Harekatı hakkında kara propaganda yapan 2 kişi gözaltına alındı

19 dakika önce

Kocaeli'de sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kara propaganda yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Barış Pınarı Harekatı hakkında kara propaganda yapan 2 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Kocaeli'de sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kara propaganda yapan 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Suriye'nin kuzeyinde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nı gölgelemek, kara propaganda yaparak terör örgütünüm talimat, amaç ve faaliyetleri doğrultusunda kitleleri sokağa çekmek amacıyla sosyal medya platformlarından terör örgütünün propagandasının yapıldığını belirleyen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme inceleme başlattı. Paylaşımları yapan şahısların F.Ö. ve S.B. olduğunu belirleyen polis, düzenlediği operasyonla 2 şahsı da yakalayarak gözaltına aldı. - KOCAELİ

Barış Pınarı Harekatı, Kocaeli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 08:29 Kaynak: İHA
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