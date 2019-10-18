Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı hakkında kara propaganda yapan 3 kişi adliyede
Son Dakika 3. Sayfa Barış Pınarı Harekatı hakkında kara propaganda yapan 3 kişi adliyede

Barış Pınarı Harekatı hakkında kara propaganda yapan 3 kişi adliyede

26 dakika önce

Kocaeli'de sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı aleyhine kara propaganda yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Barış Pınarı Harekatı hakkında kara propaganda yapan 3 kişi adliyede, System.String[]

Kocaeli'de sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı aleyhine kara propaganda yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'de sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla Barış Pınarı Harekatı hakkında kara propaganda ve PKK/KCK ile sol terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları tespit edilen 4 şahsın yakalanması için sabah erken saatlerde operasyon düzenlendi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince belirlenen adreslere dün sabah saatlerinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, ikametlerde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyal ve örgütsel yayınlara ise el konuldu. Şahıslar, ifadelerinin alınması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslardan R.B. ve İ.Ç. isimli 2 kişi dün sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.F., Y.Y. ve Ö.S. isimli 3 diğer şüpheli ise bugün tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. - KOCAELİ

Barış Pınarı Harekatı, Kocaeli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:34 Kaynak: İHA
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