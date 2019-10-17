Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı hakkında sosyal medyada kara propaganda yapan 2 kişi adliyede
Son Dakika 3. Sayfa Barış Pınarı Harekatı hakkında sosyal medyada kara propaganda yapan 2 kişi adliyede

Barış Pınarı Harekatı hakkında sosyal medyada kara propaganda yapan 2 kişi adliyede

26 dakika önce

Barış Pınarı Harekatı hakkında sosyal medyada kara propaganda yapan 2 kişi adliyedeKOCAELİ - Kocaeli'de sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı aleyhine kara propaganda yaptığı iddiası ile gözaltına alınan 4 kişiden 2'si adliyeye sevk edildi.

Barış Pınarı Harekatı hakkında sosyal medyada kara propaganda yapan 2 kişi adliyede

KOCAELİ - Kocaeli'de sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı aleyhine kara propaganda yaptığı iddiası ile gözaltına alınan 4 kişiden 2'si adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'de sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla Barış Pınarı Harekatı hakkında kara propaganda ve PKK/KCK ile Sol Terör Örgütlerinin propagandasını yaptıkları tespit edilen 4 şahsın yakalanması için sabah erken saatlerde operasyon düzenlendi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince belirlenen adreslere sabah 06.00'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken ikametlerde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyal ve örgütsel yayınlara ise el konuldu. Şahıslar, ifadelerinin alınması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyette işlemleri tamamlanan R.B. ve İ.Ç. isimli 2 kişi Kocaeli Adliyesine sevk edilirken, diğer 2 kişinin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Barış Pınarı Harekatı hakkında sosyal medyada kara propaganda yapan 2 kişi adliyede

Barış Pınarı Harekatı, Kocaeli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:14 Kaynak: İHA
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