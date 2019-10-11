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'Barış Pınarı Harekatı' için her gün dua

1 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 'Barış Pınarı Harekatı' için ilk gün okunan Fetih Suresi ve duaların, her gün yapılacağı bildirildi.

'Barış Pınarı Harekatı' için her gün dua, System.String[]

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 'Barış Pınarı Harekatı' için ilk gün okunan Fetih Suresi ve duaların, her gün yapılacağı bildirildi. Merkez Yeni Cami'de sabah namazı sonrası yapılacak duaya tüm Simav halkı davet edildi.


Simav İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için sabah namazından sonra Fetih Suresi'ni okuyup dua ediyoruz. Kahraman ordumuz tarafından başlatılan harekat sonuçlanıncaya kadar, her gün sabah namazından sonra Fetih Suresi'ni okuyup dua etmeye devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi. - KÜTAHYA

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Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:38 Kaynak: İHA
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