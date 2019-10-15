Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı için lokma döktüler
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı için lokma döktüler

Barış Pınarı Harekatı için lokma döktüler

1 saat önce

Uşak Üniversitesinde, Barış Pınarı Harekatı için lokma dağıtıldı.

Barış Pınarı Harekatı için lokma döktüler, System.String[]

Uşak Üniversitesinde, Barış Pınarı Harekatı için lokma dağıtıldı.

1 Eylül Kampüsündeki camide kılınan öğle namazının ardından öğrencilere lokma ikram edildi.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Barış Pınarı Harekatı'nın sorunsuz bir şekilde bitmesini temenni etti.

Birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Savaş, şöyle konuştu:

"Ordumuzun başarısı ve kısa zamanda hedeflerine ulaşmaları için dua ediyoruz. Allah yaptığımız ve yapacağımız bütün dualarımızı kabul etsin. Şehit olan kardeşlerimize Allah rahmet eylesin. Ailelerine Allah'tan sabır diliyorum. İnşallah ordumuz en kısa zamanda bu başarıyı yakalayacaktır."

Barış Pınarı Harekatı, Eylül, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:43 Kaynak: AA
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