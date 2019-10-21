Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekâtı için pide bağışladı
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekâtı için pide bağışladı

Barış Pınarı Harekâtı için pide bağışladı

1 saat önce

Sivas'ta bir hayır sahibi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'de düzenlediği Barış Pınarı Harekatının zaferle sonuçlanması niyetiyle 800 adet pide bağışta bulundu.

Barış Pınarı Harekâtı için pide bağışladı, System.String[]

Sivas'ta bir hayır sahibi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'de düzenlediği Barış Pınarı Harekatının zaferle sonuçlanması niyetiyle 800 adet pide bağışta bulundu.


Barış Pınarı Harekatına manevi olarak destek sağlamak niyetiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlar için bağışta bulunan hayırsever, pideleri günlük olarak bağışladı. Bir pide fırını aracılığıyla yapılan yardımda; günlük olarak Hayat Ağacı Derneği'ne 100 adet pide veriliyor. Hayat Ağacı Derneği görevlileri, hayır sahibi vatandaşın bağışıyla hazırlanan pideleri teslim alıp Gıda Bankasından yardım alan ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Pide yardımı Cuma gününe kadar sürecek. - SİVAS

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:29 Kaynak: İHA
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