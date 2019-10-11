Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kara propagandaya 2 tutuklama
Son Dakika 3. Sayfa Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kara propagandaya 2 tutuklama

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kara propagandaya 2 tutuklama

29 dakika önce

Kocaeli'de sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kara propaganda yapan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kara propagandaya 2 tutuklama, System.String[]

Kocaeli'de sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kara propaganda yapan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, sosyal medya platformlarından, Suriye'nin kuzeyinde devam eden Barış Pınarı Harekatı hakkında kara propaganda ve terör örgütü lehine paylaşımlar yapıldığını belirleyen Kocaeli Emniyeti inceleme başlattı. Paylaşımları yapan şahısların kimliğini belirleyen Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze ve Darıca'da belirlenen ikametlere yaptıkları operasyonla İ.H.A. (25) ve M.D. (55) şahsı gözaltına aldı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise dijital materyal ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıslar Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Tamamlana işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişinin de tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi. - KOCAELİ

Barış Pınarı Harekatı, Kocaeli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:50 Kaynak: İHA
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