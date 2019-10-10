Son Dakika Haberleri: "Barış Pınarı Harekatı" ile ilgili yayınlara soruşturma
Son Dakika Güncel 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili yayınlara soruşturma

"Barış Pınarı Harekatı" ile ilgili yayınlara soruşturma

1 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bazı sosyal medya paylaşımları ve yayınlar hakkında soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bazı sosyal medya paylaşımları ve yayınlar hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, dün Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Türkiye'nin sınır güvenliği ve bölge halkının huzuru için Suriye'de bulunan terör unsurlarına yönelik olarak başlatılan harekatla ilgili sosyal medyada yer alan paylaşımlar ve bir kısım haber sitelerindeki yayınları yapanlar hakkında, "terör örgütü propagandası yapma", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni alenen aşağılama" ve "suçu ve suçluyu övme suçlarından" re'sen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Barış Pınarı Harekatı, Başsavcı, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tel Abyad'da köşeye sıkışan teröristler silahlarını bırakıp kaçtı
Suriye Milli Ordusu, operasyon öncesi namaz kıldı Pakistan, Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye'ye desteğini açıkladı Teröristlerden Türk gazetecilere canlı yayında keskin nişancı saldırısı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 16:43:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Barış Pınarı Harekatı" ile ilgili yayınlara soruşturma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]