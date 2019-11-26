Son Dakika › Güncel › Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Resulayn'da belirlenen yeni tüneller kapatıldı - Son Dakika
Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Resulayn'da belirlenen yeni tüneller kapatıldı
6 saat önce
Barış Pınarı Harekatı bölgesinin güvenli hale getirilmesi ve hayatın normale döndürülmesi çalışmaları kapsamında, terörden arındırılan Suriye'nin Resulayn ilçesinde tespit edilen yeni tüneller iş makineleriyle kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:18 Kaynak: AA
Barış Pınarı Harekatı bölgesinin güvenli hale getirilmesi ve hayatın normale döndürülmesi çalışmaları kapsamında, terörden arındırılan Suriye'nin Resulayn ilçesinde tespit edilen yeni tüneller iş makineleriyle kapatıldı.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde, askerlerin dedektörle patlayıcı araması yapmasının ardından tespit edilen tünellerin iş makineleriyle kullanılamaz hale getirildiği görülüyor.
Rusya'dan terör örgütü YPG'ye tehdit gibi uyarı: İyi sonuçlanmaz Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerden temizlenen Resulayn'da patlama meydana geldi: 4 ölü, 20 yaralı MGK toplantısında terörle mücadele vurgusu: Barış Pınarı Harekatı amacına ulaşana dek sürdürülecek Ali Babacan, AK Parti'den neden istifa ettiğini canlı yayında açıkladı