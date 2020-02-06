Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad'da cadde ve sokaklar temizlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad'da cadde ve sokaklar temizlendi - Son Dakika

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad'da cadde ve sokaklar temizlendi

6 saat önce

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde genel temizlik çalışması yapıldı.

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad'da cadde ve sokaklar temizlendi, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde genel temizlik çalışması yapıldı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad'ın daha yaşanabilir bir ilçe olması için cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yapıldı.

Harekat öncesinde terör örgütlerince tahrip edilen yollar onarıldı, uzun yıllardır belediyecilik hizmeti görmeyen ilçenin cadde ve sokaklarındaki hafriyatlar da kaldırıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin (ŞUSKİ) desteği ve Tel Abyad Yerel Meclisi'nin teşvikiyle ilçe halkının katlım sağladığı çalışmalarla yol ve kaldırımlar yıkanarak temizlendi.

Tel Abyad ilçe merkezindeki temizlik çalışmalarını takdir eden ve çalışmalara gönüllü olarak katılan ilçe esnafı ise ilk kez böyle bir temizlik çalışmalarına şahit olduklarını belirterek Türkiye'ye teşekkür etti.

Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Telabyad, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 06:50 Kaynak: AA
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