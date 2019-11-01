Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Rasulayn'da su kuyusu açıldı

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ilçesinde, halkın temiz su ihtiyacının karşılanması için su kuyusu açıldı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Resulayn ilçesinde, temiz içme suyu temininde yaşanan sıkıntı üzerine Vali Abdullah Erin'in talimatıyla harekete geçen İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi, Devlet Su İşlerine ait sondaj makinesi, araç gereç ve personelleri ilçeye sevk etti.

Yer altındaki su kaynağının yerini kısa sürede tespit eden ekipler, 120 metre derinliğinde sondaj çalışmasıyla suya ulaştı.

Kuyudan sağlanacak temiz su sayesinde, bölge halkının su sorunun çözülmesi bekleniyor.

Vali Abdullah Erin, Türkiye'nin güvenliğini sağlamak ve sınır boyunca yuvalanan terör örgütü YPG/PKK'yı ortadan kaldırmak amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığını hatırlattı.

Harekat kapsamında Şanlıurfa'ya komşu olan Resulayn ve Tel Abyad ilçelerinin terörden temizlendiğini belirten Erin, İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi nezaretinde bölgeye ilk intikal eden ekiplerin, sağlık ve temel ihtiyaç maddelerini temin ettiğini kaydetti.

Resulayn'ın uzun süredir temiz içme suyu sıkıntısı yaşadığını bildiklerini ve yaptıkları ilk çalışmalardan birinin ilçeye temiz içme suyu sağlamak olduğunu dile getiren Vali Erin, şunları kaydetti:

"İl Koordinasyon ve Harekat Merkezimizin nezaretinde DSİ araç ve personelleri vasıtasıyla Resulayn'a, şu anda yetecek kadar temiz içme suyu kuyusunu kazdık. Şebeke bağlantılarını da en kısa sürede tamamlamak için çalışmalarımız devam ediyor. Resulayn ve Tel Abyad merkezinde sivillere yönelik ihtiyaç analizlerimiz yapılıyor, ihtiyaç olduğu halde yeni kuyular açma imkanımız var."