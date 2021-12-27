Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Rasulayn'da Noel kutlandı - Son Dakika

Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/ PKK'dan temizlenen Rasulayn ilçesinde Hristiyanlar, Süryani Ortodoks Kilisesi'nde, İsa Peygamberin doğduğu gün kabul edilen "Noel"i kutladı.

Rasulayn'daki MartUma Resul Süryani Ortodoks Kilisesi'nde SMO'nun katkılarıyla düzenlenen ayine, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Vali Yardımcısı Muhammed Usame Soysal, Ceylanpınar Kaymakamı Cüneyt Caner, Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Suriye Milli Ordusu (SMO) Komutanlarından Seyf Ebu Bekir, Rasulayn Yerel Meclis Başkanı Muhammed Hoşu katıldı.

Mardin'den gelen Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz'ün yönettiği ayinde, kız ve erkek grupları Süryanice ve Arapça dualar okudu, birlik ve beraberlik için dua edildi, ilahiler seslendirildi.

Rasulaynlı Huda Cürüs, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rasulayn'daki ve bütün dünyadaki Hristiyanların "Noel"ini kutladı.

Cürcüs, SMO komutanlarından Seyf Ebu Bekir'in evlerine "Noel" dolayısıyla düzenlediği ziyaretten ötürü çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Suriye halkının üzerine savaştan dolayı düşen ateşin bir an evvel sönmesini dileyen Rasulaynlı Jörjet Kerküş de "SMO komutanının ziyaretinden mutlu oldum. Sizler mutlu oldukça ben de mutlu olurum. Ülkemizde ve dünyadaki savaşların bitmesini, yerine de barışın tesis edilmesini diliyorum." dedi.

"Dini bayramlarımızı özgürce kutluyoruz"

Ziyad Melki ise "Rasulayn'daki Hristiyanların Noel'ini kutlayarak, "Rasulayn'da kimse bize kendi fikirlerini dayatmıyor. Dini bayramlarımızı özgürce yaşıyor ve kutluyoruz." diye konuştu.

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Barış Pınarı bölgesinde Rasulayn ilçesindeki Süryani kardeşlerinin bayram mutluluğunu paylaşmak için ziyaret geçekleştirdiğini söyledi.

Mustafa, Harekat sonrası Suriye Geçici Hükümeti ve SMO olarak ibadet yerlerini muhafaza etmeye, terör örgütünün tahrip ettiği yerlerin onarım ve bakımını yapmaya gayret gösterdiklerini belirtti.

Mustafa, Suriye'de bütün Hristiyanların "Noel"ini kutladı.