Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı - İncirlik Üssü'nde uçuş hareketliliği (3)
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı - İncirlik Üssü'nde uçuş hareketliliği (3)

Barış Pınarı Harekatı - İncirlik Üssü'nde uçuş hareketliliği (3)

1 saat önce

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığındaki hava hareketliliğinin sürdüğü gözlendi.

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığındaki hava hareketliliğinin sürdüğü gözlendi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasının ardından İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında da hareketlilik yaşandı.

Üste, 20.00-22.00 saatlerinde savaş uçaklarının iniş ve kalkış yaptığı görüldü.

Barış Pınarı Harekatı - İncirlik Üssü'nde uçuş hareketliliği (3)

Barış Pınarı Harekatı, İncirlik, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:33 Kaynak: AA
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