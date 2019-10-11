Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı kapsamında 70 bin kişi yerlerini değiştirdi
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı kapsamında 70 bin kişi yerlerini değiştirdi

Barış Pınarı Harekatı kapsamında 70 bin kişi yerlerini değiştirdi

1 saat önce

Birleşmiş Milletlerden yapılan açıklamada, 70 binden fazla Suriyelinin Türkiye tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle yerlerini değiştirdiği belirtildi.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında 70 bin kişi yerlerini değiştirdi, System.String[]

Birleşmiş Milletlerden yapılan açıklamada, 70 binden fazla Suriyelinin Türkiye tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle yerlerini değiştirdiği belirtildi.


Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Sözcüsü Herve Verhoosel yaptığı açıklamada, "Türk Ordusunun başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeydoğusunda 70 binden fazla kişi yerlerini değiştirmek zorunda kaldı" dedi.


Yetkili, askeri operasyonun başlamasından bu yana nüfusun büyük ölçüde evlerinden ayrıldığını söyledi. Verhoosel, "Haseke ve Rakka'da 70 binden fazla kişi evlerini terk etti" diye konuştu.


WFP'nin, Suriye'deki durumun gelişimini yakından izlediğini de sözlerine ekledi.


İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi de (Acnudh) daha önce Barış Pınarı Harekatı nedeniyle mülteci sayısında çarpıcı bir şekilde yükseliş olabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu. - WASHINGTON

Barış Pınarı Harekatı, Birleşmiş Milletler, Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kamışlı'da patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABD Kongresi, Trump veto etse bile Türkiye'ye yaptırım gelebilir mi? Gökhan Özoğuz'dan Barış Pınarı Harekatı çıkışı: Siz uyuyordunuz Fatih Terim'den Barış Pınarı Harekatı'na destek: Ülkemiz dimdik ayakta

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 18:36:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı kapsamında 70 bin kişi yerlerini değiştirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]