Barış Pınarı Harekatı kapsamında 70 bin kişi yerlerini değiştirdi

Birleşmiş Milletlerden yapılan açıklamada, 70 binden fazla Suriyelinin Türkiye tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle yerlerini değiştirdiği belirtildi.



Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Sözcüsü Herve Verhoosel yaptığı açıklamada, "Türk Ordusunun başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeydoğusunda 70 binden fazla kişi yerlerini değiştirmek zorunda kaldı" dedi.



Yetkili, askeri operasyonun başlamasından bu yana nüfusun büyük ölçüde evlerinden ayrıldığını söyledi. Verhoosel, "Haseke ve Rakka'da 70 binden fazla kişi evlerini terk etti" diye konuştu.



WFP'nin, Suriye'deki durumun gelişimini yakından izlediğini de sözlerine ekledi.



İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi de (Acnudh) daha önce Barış Pınarı Harekatı nedeniyle mülteci sayısında çarpıcı bir şekilde yükseliş olabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu. - WASHINGTON