Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'ın batısındaki Aşağı Kişto köyü teröristlerden kurtarıldı.
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'ın batısındaki Aşağı Kişto köyü teröristlerden kurtarıldı.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'ın batısındaki Aşağı Kişto köyü teröristlerden kurtarıldı.

1 saat önce

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'ın batısındaki Aşağı Kişto köyü teröristlerden kurtarıldı.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'ın batısındaki Aşağı Kişto köyü teröristlerden kurtarıldı., System.String[]

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'ın batısındaki Aşağı Kişto köyü teröristlerden kurtarıldı.

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 06:12 Kaynak: AA
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