"Barış Pınarı Harekatı" kapsamında Tel Abyad'daki terör hedefleri, obüs atışlarıyla ateş altına...
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"Barış Pınarı Harekatı" kapsamında Tel Abyad'daki terör hedefleri, obüs atışlarıyla ateş altına alınıyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:56 Kaynak: AA
"Barış Pınarı Harekatı" kapsamında Tel Abyad'daki terör hedefleri, obüs atışlarıyla ateş altına alınıyor.
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