Son Dakika Haberleri: "Barış Pınarı Harekatı" kapsamında Tel Abyad'daki terör hedefleri, obüs atışlarıyla ateş altına...
Son Dakika Güncel 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında Tel Abyad'daki terör hedefleri, obüs atışlarıyla ateş altına...

"Barış Pınarı Harekatı" kapsamında Tel Abyad'daki terör hedefleri, obüs atışlarıyla ateş altına...

36 dakika önce

"Barış Pınarı Harekatı" kapsamında Tel Abyad'daki terör hedefleri, obüs atışlarıyla ateş altına alınıyor.

"Barış Pınarı Harekatı" kapsamında Tel Abyad'daki terör hedefleri, obüs atışlarıyla ateş altına alınıyor.

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:56 Kaynak: AA
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