Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'daki Müşeyrfe ve Dedat ile Rasulayn'daki Kişto köyü...
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'daki Müşeyrfe ve Dedat ile Rasulayn'daki Kişto köyü...

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'daki Müşeyrfe ve Dedat ile Rasulayn'daki Kişto köyü...

1 saat önce

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'daki Müşeyrfe ve Dedat ile Rasulayn'daki Kişto köyü terörden arındırıldı.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'daki Müşeyrfe ve Dedat ile Rasulayn'daki Kişto köyü..., System.String[]

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'daki Müşeyrfe ve Dedat ile Rasulayn'daki Kişto köyü terörden arındırıldı.

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:32 Kaynak: AA
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