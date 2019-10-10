Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'daki Müşeyrfe ve Dedat ile Rasulayn'daki Kişto köyü...
1 saat önce
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'daki Müşeyrfe ve Dedat ile Rasulayn'daki Kişto köyü terörden arındırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:32 Kaynak: AA
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'daki Müşeyrfe ve Dedat ile Rasulayn'daki Kişto köyü terörden arındırıldı.
Teröristlerden Türk gazetecilere canlı yayında keskin nişancı saldırısı Norm Ender, Barış Pınarı Harekatı paylaşımıyla Twitter'da gündem oldu Çaresiz kalan YPG'li teröristler sivilleri hedef alıyor Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri böyle söküldü