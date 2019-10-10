Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın doğusundaki Bir Aşık ve Hamidiye köyleri...
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Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın doğusundaki Bir Aşık ve Hamidiye köyleri teröristlerden temizlendi. Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:08 Kaynak: AA
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