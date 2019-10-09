Barış Pınarı Harekatı - Kara harekatı başladı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Biz o bölgeyi köy köy, aşiret aşiret mahalle mahalle biliyoruz

Bakan Akar ve komutanlar Barış Pınarı Harekatı'nı sevk ve idare ediyor