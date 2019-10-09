Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı - Kara harekatı başladı
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı - Kara harekatı başladı

Barış Pınarı Harekatı - Kara harekatı başladı

22 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışları Kara harekatı konvoyundan görüntüleri Barış Pınarı Harekatı - Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor (4)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışları

Kara harekatı konvoyundan görüntüleri Barış Pınarı Harekatı - Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor (4)

Barış Pınarı Harekatı - Kara harekatı başladı

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:07 Kaynak: AA
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