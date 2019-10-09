Barış Pınarı Harekatı - Kara harekatı başladı
22 dakika önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışları Kara harekatı konvoyundan görüntüleri Barış Pınarı Harekatı - Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor (4)
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:07 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışları
Kara harekatı konvoyundan görüntüleri Barış Pınarı Harekatı - Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor (4)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Biz o bölgeyi köy köy, aşiret aşiret mahalle mahalle biliyoruz Bakan Akar ve komutanlar Barış Pınarı Harekatı'nı sevk ve idare ediyor Bakan Akar'ın, Barış Pınarı Harekatı'nı sevk ve idare ettiği anlar objektife yansıdı Kamışlı'dan Nusaybin'e 9 roket atıldı: 3 yaralı var