Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı - Kişto köyü terörden arındırıldı
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı - Kişto köyü terörden arındırıldı

Barış Pınarı Harekatı - Kişto köyü terörden arındırıldı

58 dakika önce

Suriye Milli Ordusu'nun Rasulayn'daki Kişto köyünde ilerlemesi Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'daki Müşeyrfe ve Dedat ile Rasulayn'daki Kişto köyü terörden arındırıldı.

Suriye Milli Ordusu'nun Rasulayn'daki Kişto köyünde ilerlemesi Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'daki Müşeyrfe ve Dedat ile Rasulayn'daki Kişto köyü terörden arındırıldı.

Barış Pınarı Harekatı - Kişto köyü terörden arındırıldı

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:06 Kaynak: AA
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