Barış Pınarı Harekatı - Kişto köyü terörden arındırıldı
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Suriye Milli Ordusu'nun Rasulayn'daki Kişto köyünde ilerlemesi Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'daki Müşeyrfe ve Dedat ile Rasulayn'daki Kişto köyü terörden arındırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:06 Kaynak: AA
Suriye Milli Ordusu'nun Rasulayn'daki Kişto köyünde ilerlemesi Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'daki Müşeyrfe ve Dedat ile Rasulayn'daki Kişto köyü terörden arındırıldı.
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